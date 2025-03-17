محافظ قنا يواصل استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

عقد محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم صباح اليوم، لقاءه الأسبوعي مع المواطنين بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين القادمين من مختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم بحث ومناقشة 80 طلبًا شملت مجالات الصحة، والتعليم، وتشغيل الشباب، والتضامن الاجتماعي، وتنظيم المواقف، بالإضافة إلى مشكلات تتعلق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، واسترداد أملاك الدولة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، حرصه على التعامل مع كل طلب بجدية، مع إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية والمشكلات ذات الطابع العاجل.

وفي هذا الإطار، شدد المحافظ على أهمية عقد لقاءات مباشرة مع المواطنين والاستماع إليهم، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح أمام الجميع، مشددًا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد بين الجهات التنفيذية، وتبني حلول مبتكرة وعملية تتناسب مع احتياجات المواطنين، بعيدًا عن الأساليب التقليدية.

ووجه محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بعقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين للاستمتاع لمطاليهم والعمل على سرعة حلها.

واستكمالًا لجهود الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، تم حل عدد من المشكلات خلال اللقاء، فيما أُحيلت بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وفقًا لطبيعة كل حالة، وذلك في إطار الحرص على تقديم حلول فعالة ومستدامة تلبي تطلعات المواطنين.