زوهو تطلق منصة "بروجيكتس بلاس" لإدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة زوهو العالمية، إطلاق منصتها الجديدة "بروجيكتس بلاس" (Projects Plus)، المصممة لدعم الشركات المتوسطة والكبيرة في إدارة المشاريع بشكل أكثر كفاءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتوفر المنصة مجموعة من أدوات التكامل الأصلية، بما في ذلك "زوهو بروجيكتس" و"وورك درايف" و"أناليتكس" و"سبرينتس"، مما يسهم في تحسين إدارة سير العمل، وتعزيز التعاون، وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، ودعم منهجيات إدارة المشاريع المختلفة مثل "Agile" و"Waterfall".

يأتي هذا الإطلاق بعد تسجيل "زوهو بروجيكتس" نمواً ملحوظاً، حيث انتقلت أكثر من 55% من الشركات إلى حلول زوهو بدلاً من أدوات مثل "مايكروسوفت بروجيكت" و"جيرا"، ما يعكس تزايد الاعتماد على حلول الشركة في إدارة المشاريع. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً متسارعاً في استخدام التطبيق، حيث ارتفعت إيراداته في مصر بنسبة 48% منذ عام 2023.

وتعتمد منصة "بروجيكتس بلاس" على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتتبع أداء المشاريع، مما يتيح للشركات اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بدلاً من الحدس. كما توفر المنصة ميزات مثل التحليل التنبؤي لتوقع المخاطر، وتحسين تخصيص الموارد، وتقديم لوحات بيانات ديناميكية لمتابعة التقدم في الوقت الفعلي.

وفي هذا السياق، قال حيدر نظام، رئيس زوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تم تطوير منصة بروجيكتس بلاس لتلبية احتياجات العملاء من خلال دمج أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، مع التركيز على الخصوصية وحماية البيانات. المنصة تتيح للمؤسسات اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مما يدعم توسعنا العالمي."

وتتكامل "بروجيكتس بلاس" مع أدوات زوهو المختلفة، إلى جانب حلول أخرى مثل "مايكروسوفت أوفيس 365" و"جوجل ووركبليس"، مما يجعلها منصة متعددة الاستخدامات تلبي احتياجات قطاعات مثل التجزئة، التجارة الإلكترونية، الإنشاء، التصنيع، والسيارات. كما تدعم المنصة اللغة العربية، مما يعزز كفاءتها للمستخدمين في المنطقة.