مشاجرة بنات الثانوي.. طالبة تمزق وجه زميلتها بآلة حادة بسبب «بوي فريند»

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أثار حالة من الجدل، بعد تداول خبر عن قيام طالبة ثانوي بتمزيق وجه زميلتها في المدرسة القومية للغات بـ 6 أكتوبر، بسبب الخلاف على صداقة شاب داخل دورة مياه المدرسة .

خناقة على شاب.. طالبة تمزق وجه صديقتها داخل المدرسة

وبدروها باشرت إدارة المدرسة التحقيق في الواقعة، وتبين أنها حدثت أمس الأحد، داخل المدرسة بين 4 طالبات بالصف الأول الثانوي، والمشاجرة نشبت بين طالبتين (ريان) و(سارة) - 15 عام.

وأن المشاجرة نشبت بين الطالبتين بسبب “ علاقة عاطفية” مع طالب جامعي في الفرقة الثانية، ليس له علاقة بالمدرسة، وبدأت الواقعة بدخول الطالبتين دورة المياه “ حمام المدرسة” لتنشب المشاجرة، وتقوم (ريان) بتشويه زميلتها (سارة) بشفرة إزالة الشعر.

ونتج عن المشاجرة تشويه وجه ويد الطالبة (سارة)، حيث أصيبت بجرح في وجهها اضطرت معه للحصول على 10 غرز

تحقيق عاجل من التعليم ؟

من جانبها تحركت على الفور إدارة 6 أكتوبر التعليمية ، حيث قررت رسميا فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وكافة تفاصيلها ، ولكن حتى الآن لم تصدر أي قرارات رسمية بإتخاذ أي إجراء عقابي محدد مع أبطال الواقعة.

بلاغ رسمي

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغًا ورد لقسم شرطة أكتوبر أول من سيدة أفادت تعرض ابنتها “سارة.م”، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، لاعتداء داخل دورة مياه المدرسة القومية اللغات، وإصابتها بجرح قطعي طوله 10 سم بالوجه وكدمات بالذراع وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.

واتهمت الأم، كل من، “جنا.م” و“مريم.خ” و"حلا.ع" و“ريان.س”، بارتكاب الواقعة، ويتولى رجال المباحث سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كما يتم الاستماع لأقوال مدير ومعلمي وعمال المدرسة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة المؤدية لمدخل الحمام تمهيدًا لتفريغها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.