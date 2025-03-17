وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد فرق الدعم التعليمي ويشيد بتفاعل الطلاب

قام سامي فضل دياب؛ وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بزيارة فرق الدعم التعليمي بمدرسة الشركة الجديدة بمدينة الخارجة.

واطمأن "دياب" خلال الزيارة على استجابة التلاميذ للبرامج العلاجية المقدمة، والتي تهدف إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب الذين يحتاجون إلى تعزيز مستواهم الأكاديمي.

كما تابع عن كثب المستوى التحصيلي للطلاب، وناقش مع المعلمين سبل تحسين جودة التعليم وضمان تقديم الدعم اللازم لهم.

وأشاد وكيل الوزارة بالتفاعل الإيجابي من قبل الطلاب مع البرامج التعليمية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من فرق الدعم في تنفيذ تلك البرامج بفاعلية.

وأكد أن تحسين المستوى التعليمي للطلاب هو أولوية رئيسية، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان تحقيق أقصى استفادة من الخدمات التعليمية المقدمة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد إلى توفير بيئة تعليمية داعمة تساهم في تطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الأكاديمية.