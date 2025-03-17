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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تواصل استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة

مصر تواصل اسقبال
مصر تواصل اسقبال مصابي غزة
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قال أحمد عبدالرازق، مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، إن مصر تواصل استقبال المرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة، حيث وصلت اليوم الدفعة الـ45 منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح، خلال تصريحاته على "إكسترا نيوز"، أن المعبر استقبل 27 حالة و42 مرافقًا، وهى حالات تعاني من أمراض مزمنة مثل أمراض القلب والأورام، تمهيدًا لعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار إلى أن الأطفال والنساء كانوا من أبرز الحالات الوافدة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يستمر الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات منذ 15 يومًا، مما فاقم الأزمة.

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