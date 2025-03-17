القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم/الاثنين/، أن القوات التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة أنباء/سبوتنك/ الروسية -إن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 65 عسكريًا وخمس سيارات ومحطة حرب إلكترونية، مشيرة إلى أنه على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا و18 سيارة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.

وأوضحت أن مجموعة من قوات الغرب، حسنت وضعها التكتيكي، مستهدفة القوى العاملة، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري، في مناطق كوبانكي ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأن خسائر العدو بلغت أكثر من 225 عسكريا وثماني آليات ومدفعا ميدانا، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.

كما حررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، ودحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمسكوي وألكسندروبول وفيرولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 190 عسكريًا، وسيارتين، ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميدانية.

وأكدت أن وحدات من مجموعة قوات "المركز" واصلت التوغل في أعماق دفاع العدو، ودحرت تشكيلات أوكرانية في مناطق سريبنيوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، موضحة أن خسائر العدو بلغت أكثر من 495 جنديا وأربع عربات قتالية مدرعة، بينها عربة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع، و10 سيارات وثلاث قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية.

كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشرق، خلال العمليات النشطة، تشكيلات أوكرانية، ولواء دفاع أرضي في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأن خسائر العدو بلغت أكثر من 140 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات.

كما نفذ الطيران العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات ضد المرافق العسكرية للبنية التحتية للمطارات، ومركز تدريب متخصصين لقيادة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة.

كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" أمريكيتي الصنع و177 طائرة دون طيار.

