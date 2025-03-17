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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي بإيطاليا لشهر فبراير إلى 1.6%

إيطاليا
إيطاليا
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أعلن معهد الإحصاء الإيطالي ارتفاع معدل التضخم السنوي في إيطاليا إلى 1.6% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنسبة 1.5% في يناير الماضي. 

وأوضح معهد الإحصاء - في بيان صادر اليوم /الإثنين/ - ارتفاع أسعار الطاقة إلى 0.6% من -0.7% مما ساهم في دفع التضخم للأعلى.
كما أشار البيان إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، سواء المصنعة أو غير المصنعة، ما أدى إلى زيادة الضغط على تكاليف المعيشة.

في المقابل، سجلت الخدمات المرتبطة بالنقل والاتصالات، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية، تباطؤًا في النمو، ما ساهم جزئيًا في الحد من وتيرة ارتفاع التضخم.
 

ايطاليا التضخم