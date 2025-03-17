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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48572

غزة
غزة
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48 ألفا و572، أغلبهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023.

 وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا"، اليوم الاثنين، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 112 ألفا و32 شخصا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض
وأشارت إلى أن 29 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 15 شهيدا انتشلت جثامينهم، و14 شهيدا جديدا، و51 مصابا نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
 

الصحة الفلسطينية غزة