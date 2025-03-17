ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي بسفارة هولندا

لقاء رئيس سلامة الغذاء
لقاء رئيس سلامة الغذاء بالملحق الزراعي بسفارة هولندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء  تيخو فيرملين الملحق الزراعي بسفارة هولندا بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء  عمر عبد اللطيف المستشار الزراعي بالسفارة بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة.
ورحب الدكتور طارق الهوبي بممثلي سفارة هولندا، وألقى الضوء على الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك، وكذا دورها الفعال في فحص الرسائل الغذائية المصدرة والواردة بالموانئ المختلفة وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج تحليل المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، كذلك توليها مؤخرًا إصدار الشهادات المصاحبة للشحنات المصدرة.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء أن اللقاء ناقش آفاق التعاون بين مصر وهولندا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، كذلك تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال المزارع السمكية والأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين.  
وأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الجانب الهولندي لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية.
ومن جانبه أشاد  تيخو فيرملين الملحق الزراعي بسفارة هولندا بالقاهرة بدور الهيئة الفعال في الرقابة على الغذاء في مصر وتعاونها في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وكذا دورها الريادي في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الغذائية المصرية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء رئيس سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعي بسفارة هولندا الدكتور طارق الهوبي مجال سلامة الغذاء التعاون المصري الهولندي في مجال سلامة الغذاء