"باي سكاي" ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط

اختيرت باي سكاي، الشركة المتخصصة في حلول التكنولوجيا المالية الرقمية، ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في المنطقة للعام الثالث على التوالي. يأتي هذا التصنيف في ضوء توسع الشركة في عدد من الأسواق الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تطويرها لحلول دفع رقمية تستهدف مختلف القطاعات.

شهدت "باي سكاي" خلال عام 2024 توسعًا في السوق الإفريقية، حيث أطلقت عملياتها بالتعاون مع مجموعة MTN لتقديم حلول دفع رقمية. كما عالجت أنظمتها خلال العام معاملات مالية بقيمة تجاوزت 3.9 مليار دولار، ما يعكس زيادة في الاعتماد على حلول الدفع الرقمية التي تقدمها الشركة في الأسواق التي تعمل بها.

منذ تأسيسها عام 2017، تقدم "باي سكاي" خدمات دفع رقمية تستهدف البنوك، وشركات الاتصالات، والمؤسسات الحكومية، والأفراد. وتعمل حاليًا في 18 دولة، منها مصر، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، باكستان، السودان، أوغندا، غانا، ساحل العاج، والسنغال. وتشمل خدماتها أنظمة الدفع الوطنية، وبوابات الدفع الإلكترونية، وحلول نقاط البيع (POS)، ومنصات التجارة الإلكترونية.

أطلقت "باي سكاي" تطبيق "يلا سوبر آب" (Yalla Super App) عام 2022 بالتعاون مع فيزا، وهو تطبيق متعدد الخدمات يتيح للمستخدمين إجراء المدفوعات وإدارة معاملاتهم المالية. وصل عدد مرات تحميل التطبيق إلى 3 ملايين، وسجل أكثر من 17 مليون معاملة منذ إطلاقه.

أكد وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي، أن اختيار الشركة ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط يعكس التزامها المستمر بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة تدعم الشمول المالي في المنطقة.

وأضاف أن "باي سكاي" تسعى إلى التوسع في الأسواق الناشئة وتطوير حلول جديدة في قطاع المدفوعات الرقمية، مع التركيز على دعم الشمول المالي وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في المنطقة.

حصلت "باي سكاي" خلال عام 2024 على عدد من الجوائز، من بينها جائزة "أفضل تطبيق مدفوعات للهاتف" ضمن جوائز MENA Fintech Awards، كما نالت لقب "الشركة الأسرع نموًا في مجال التكنولوجيا المالية" من Global Business Outlook