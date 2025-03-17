محافظ دمياط يسلم كرسيا متحركا لطفل من ذوي الهمم

سلم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، كرسى متحرك لطفل من ذوى الهمم ، وذلك تلبيةً لمطلبه الذى تقدم به إلى نائب محافظ دمياط خلال افتتاحها لمعرض أيادى مصر بكوبرى دمياط التاريخى ، حيث تم توفيره من خلال بنك الطعام الدمياطي و بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ووحدة حقوق الإنسان.



جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و جمال زين العابدين مدير مديرية التضامن الاجتماعي و عز نور الدين مدير وحدة حقوق الإنسان.

وخلال حديثه مع الطفل وأسرته أكد " محافظ دمياط " حرص المحافظة على تلبية مطلب الطفل لمساعدته فى ممارسة حياته والتحرك بسهولة، و أعلن عن توفير مبلغ مالى شهرياً مقدم من بنك الطعام الدمياطي الذى يعمل تحت مظلة التضامن الاجتماعي و هدية من حزب مستقبل وطن .

كما توجه " الدكتور أيمن الشهابى " بالشكر الى بنك الطعام الدمياطي على هذه المشاركة التى تعكس الاهتمام بخدمة المجتمع وتنميته ، و دعم أبناء المحافظة، كما وجه الشكر أيضًا إلى مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حقوق الإنسان على هذه الجهود لتلبية مطالب المواطنين.

وكان الطفل المذكور قد التقى الدكتورة شيماء آلصديق نائب محافظ دمياط نائب محافظ دمياط خلال افتتاحها لمعرض أيادى مصر بكوبرى دمياط التاريخى وطلب منها الكرسي المتحرك .

وقامت الدكتورة شيماء آلصديق نائب محافظ دمياط بالتواصل مع مديرية التضامن الاجتماعي في دمياط بقيادة جمال زين العابدين والذي تواصل بدوره مع بنك الطعام الدمياطي وتم توفير الكرسي المتحرك وإخطار الطفل لتسلمه بحضور الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط