وفاة شخص وإصابة آخر في انقلاب سيارة على الطريق الدولي ببرج العرب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر اليوم الاثنين جراء انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي باتجاه كارفور العروبة في نطاق منطقة برج العرب وذلك نتيجة اختلال توازن عجلة القيادة.

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع الحادث وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين وفاة أحد مستقلي السيارة وإصابة الآخر بجروح وارتجاج، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة أثناء القيادة، أدى إلى انقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن وفاة وحيد حامد محمد يبلغ من العمر 41 سنة تم نقله إلى مشرحة برج العرب، وإصابة السيد يوسف كامل الذي يبلغ من العمر 39 سنة بجروح متفرقة بالجسم وعوارض ارتجاج وتم نقله إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج

أكدت الجهات المعنية عدم وجود إعاقات مرورية على الطريق الدولي حيث تجرى حاليًا عمليات رفع السيارة بواسطة الكساحة كما يجري جمع البيانات واستكمال الفحص لتحديد ملابسات الحادث.