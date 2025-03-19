مفاجأة.. الأهلي يتراجع عن الانسحاب من الدوري ويبدأ التصعيد الدولي

تراجعت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن فكرة عدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز على خلفية أزمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك والتي انسحب منها المارد الأحمر بسبب قرار اتحاد الكرة بتعيين طاقم تحكيم مصري رغم طلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة القمة.

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عقوبات مباراة الأهلي والزمالك وقررت اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط إضافية من الأهلي في نهاية الموسم بالإضافة بغرامة مالية كبيرة تتخطى 150 مليون جنيه خسائر الشركة الراعية لعدم إقامة مباراة القمة 130.

وتم تحويل القرارات إلى اللجنة الأولمبية المصرية للبت فيها بعد شكوى الأهلي رابطة الأندية واتحاد الكرة في اللجنة الأوليمبية في انتظار البت في الأمر وسط حالة من الترقب لدي الجميع.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن هناك اتجاها للتراجع عن قرار عدم استكمال مسابقة الدوري الذي أعلن عنه مجلس إدارة النادي قبل مباراة القمة 130 بساعات عقب رفض اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب.

وقال المصدر لـ"البوابة" إن مجلس الإدارة ينتظر قرار اللجنة الأولمبية المصرية في الأزمة وموقفها من العقوبات التي أعلنت عنها رابطة الأندية، ولكن في الوقت نفسه النادي لن ينسحب من الدوري حتى لو أيدت اللجنة الأولمبية عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي.

وتابع المصدر أن اللجنة القانونية بالنادي الأهلي التي تم تشكيلها لدراسة موقف النادي في أزمة مباراة القمة أكدت لمجلس الإدارة أن موقف النادي ضعيف وخطوة عدم استكمال الدوري ستكلف النادي خسائر كبيرة جدا وفقا للوائح اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي تنتظر موقف اللجنة الأولمبية للإعلان عن القرار النهائي في الأزمة والبدء في التصعيد الدولي بتقديم شكوى في المحكمة الرياضية الدولية “كاس” للحفاظ على حقوق النادي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن معظم أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي يرفضون فكرة عدم استكمال الدوري وأن مشاركة الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر التي تنظمها رابطة الأندية هو اعتراف بمشروعية الرابطة والتي يطعن الأهلي في عدم قانونيتها في أزمة مباراة القمة.