ثقافة الشرقية يُواصل فعاليات ليالى رمضان بساحة قصر الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة بإعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيراً إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية للمجتمع من خلال الفن، وتقديم رسائل فنية في أشكال متعددة من شأنها المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة

واشار أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى إستمرار فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية على المسرح المكشوف بساحة قصر ثقافة الزقازيق حيث أحيت فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية ليالى رمضان الثقافية والفنية بقيادة المايسترو أحمد حسنى فقراتها الغنائية حبيبي وعنيه أحمد محمد، برضاك يا خالقي عائشة، علي بلد المحبوب جني، والله منا سائل إسلام، كما تم تقديم عرض أراجوز تحدث عن الإسراف والتبذير في الإفطار في رمضان وتأثيره على إقتصاد الأسرة واقتصاد البلاد عموماً بشكل كوميدي وتأثيره على صحة الفرد وأن الهدف هو تغيير السلوك السيء إلي سلوك جيد في رمضان بسبب الصيام.

وعلى هامش الاحتفالات تم تقديم ورشة لأشغال الجلد، و ورشة فنية للخرز و عرض فنى لكورال أطفال قصر ثقافة الطفل بالزقازيق بقيادة دكتورة هبه خطاب قاموا بتقديم فقرات غنائية ، كما تم تقديم محاضرة بعنوان دور المرأة بالنسبة للمجتمعات ضمن فعاليات ليالى رمضان الثقافية والفنية ألقتها الدكتورة غادة كامل جودة من مدرسة النور للمكفوفين.

كما نفذ قصر ثقافة الزقازيق أمسية شعرية بنادى أدب القصر شارك فيها كل الحضور من أعضاء النادي و الضيوف بقصائدهم وإبداعتهم و أدار اللقاء الشاعر والناقد عصام صقر سكرتير النادي الأدبي بحضور الشاعر الناقد محمد الديب رئيس النادي الأدبي.

و قدم قصر ثقافة منيا القمح عرض فنى لفرقة منيا القمح للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أشرف يوسف بدار المسنين بمنيا القمح.

و أشار مدير عام فرع ثقافة الشرقية، إلى استمرار فعاليات الليلة الرابعة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بورشة للأشغال اليدوية بالخيط الخيش بمكتبة الصنافين تم التدريب على عمل مرآه معلقه وتزينها كما قام بيت ثقافة شنبارة الميمونة بالتعاون مع المدرسة الإعدادية بشنبارة الميمونة بتقديم ندوة ثقافية بعنوان رمضان شهر العبادات للشيخ وليد السيد فرج إمام وخطيب بوزارة الأوقاف والشيخ جمال سيد أحمد إمام وخطيب بوزارة الاوقاف.