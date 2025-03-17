توزيع 8910 وجبة إفطار و4100 كرتونة غذائية بأسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام مديرية التضامن الإجتماعى بمواصلة تقديم سلسلة المساعدات المادية والإجتماعية بالتعاون مع مختلف المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والمحتاجين .

توزيع 8910 وجبة إفطار و4100 كرتونة غذائية وترميم 30 منزلًا بأسوان

جاء ذلك فى إطار حرص المحافظة لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر الأكثر إحتياجاً ، لتكون أبواب الخير مع إنتصاف شهر رمضان الكريم .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة من أجل تقديم المزيد من الدعم والمساعدات المادية مع توسيع قاعدة التكافل الإجتماعى لتصل لأكبر عدد من الأهالى ومراعاة الإلتزام بالنزاهة والشفافية في التوزيع من أجل إضفاء البسمة على وجوه البسطاء وتوفير المتطلبات والإحتياجات الأساسية للأسر المستحقة بمختلف القرى والمدن .

ومن جانبه أوضح محمد يوسف مدير التضامن الإجتماعى بأنه تحت رعاية محافظ أسوان وبالتعاون مع الجهات المعنية يتم إعداد عدد 8910 وجبة إفطار داخل مطابخ مجهزة وتوزيعها يومياً للأهالى والمواطنين .

ترميم 30 منزل للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف القرى والنجوع

وأشار مدير التضامن الإجتماعي إلى أنه تم أيضاً توزيع عدد 4100 كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجاً والأرامل والمطلقات ، بالإضافة إلى ترميم وإحلال وتجديد عدد 30 منزل وتجهيزها بالأثاث اللازم لتوفير المسكن الملائم لإحتضان وإقامة أفراد الأسر المستحقة داخل القرى المستهدفة .

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