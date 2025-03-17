4 % ارتفاعا في مبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من عام 2025

أظهرت بيانات رسمية صادرة من الهيئة الوطنية للإحصاء اليوم /الاثنين/ أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في الصين، وهي مؤشر رئيسي لقوة الاستهلاك في البلاد، ارتفعت بنسبة 4 % على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2025.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - نقلا عن بيان الهيئة - أن هذه الزيادة ارتفعت بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بمعدل النمو المسجل في عام 2024 مضيفة أن إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية تجاوز 8.37 تريليون يوان (حوالي 1.17 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين.. ووصلت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية، باستثناء السيارات، إلى أكثر من 7.68 تريليون يوان، مسجلة نموا سنويا بنسبة 4.8 %.



وأضافت أن الأسواق تُعد موردا نادرا وأن الصين - التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة ويصل نصيب الفرد فيها من إجمالي الناتج المحلي 13 ألف دولار أمريكي - توفر سوقا ضخمة مليئة بالإمكانات وفرص التنمية الهائلة وارتفعت قيمة المبيعات بالتجزئة في المناطق الحضرية الصينية بنسبة 3.8 % على أساس سنوي في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما توسعت بنسبة 4.6 % في المناطق الريفية.



وأشارت إلى أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت قفزت بنسبة 7.3 % على أساس سنوي إلى حوالي 2.28 تريليون يوان خلال فترة يناير- فبراير.. ومن بين هذه المبيعات، ارتفعت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت للسلع المادية بنسبة 5 % على أساس سنوي لتصل إلى 1.86 تريليون يوان، وهو ما يمثل 22.3 % من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية.



كما أنه مع نمو القدرة الاستهلاكية للسكان الصينيين وتسارع ترقية الاستهلاك، يتوسع الإقبال على أنواع جديدة من الاستهلاك مثل الاستهلاك الأخضر والرقمي، واستهلاك الخدمات مثل خدمات رعاية المسنين والأطفال، والتي يُتوقع أن تصبح محركات رئيسية لنمو الاستهلاك.

