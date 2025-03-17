بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حريق بمخزن بالإسكندرية

اندلع حريق هائل، اليوم الاثنين، داخل مخزن بالدور الأرضي في منطقة إسكندر إبراهيم، نتج عنه إصابة 7 أشخاص بإصابات متفاوتة، تراوحت بين كسور وحروق بالكف والوجه.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا باندلاع حريق في مخزن بشارع المستجد، المتفرع من شارع إسكندر إبراهيم، بجوار كافيه الأهلي ميامي، في نطاق حي منتزه أول. وعلى الفور، توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، حيث دفعت بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

وأفاد شهود عيان أن الحريق نجم عن انفجار مجهول المصدر داخل المخزن، فيما تواصل الجهات المعنية التحقيق لكشف ملابسات الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقل 4 منهم إلى مستشفى الأميري لتلقي العلاج، بينما جرى تقديم الإسعافات الأولية لثلاث حالات أخرى في موقع الحادث، حيث رفضوا نقلهم إلى المستشفى.

أسماء المصابين وحالاتهم الصحية:

أحمد عارف عبد الودود (27 سنة): اشتباه بكسر في اليد اليسرى مع كدمات وسحجات.

باسم محمد حسن إبراهيم (27 سنة): أعراض ارتجاج وكدمات وسحجات، مع حروق طفيفة في الرقبة.

عمر محمد ديب قطاس (33 سنة): حروق من الدرجة الأولى في كف اليد اليمنى والجبهة.

حسن مجدي أمين (31 سنة): حروق من الدرجة الثانية والثالثة في الوجه والكفين ومشط القدمين والرأس.

طارق رضا السعيد (52 سنة): تم تقديم جلسة أكسجين له ورفض نقله إلى المستشفى.

رامز أشرف كمال (18 سنة): تم تقديم جلسة أكسجين له ورفض نقله إلى المستشفى.

تيا هاني حمدي (5 أيام): تم تقديم جلسة أكسجين لها ورفض الأهل نقلها إلى المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.