ضبط معمل يستخدم خليطًا غير طبيعي في تصنيع الألبان بالخانكة - صور

تمكنت الإدارة الصحية بمدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، من ضبط معمل يستخدم خليطًا غير طبيعي في تصنيع الألبان ويبيعه للمواطنين على أنه "لبن طبيعي".

جرى التحفظ على المكان والمضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت الادارة الصحية في بيان لها، اليوم، أنه بناءا على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قام مكتب مراقبة الاغذية بالخانكة بحملة استهدفت معمل ألبان مغشوش.

وتبين انه لا يوجد به أي اشتراطات صحية وبه خطر داهم على الصحة العامة وأسفرت الحملة عن ضبط 1 طن لبن مغشوش.

جرى تحرير محضر لعدم استيفاء المكان للشروط الصحية وتحرير محاضر جنح للمشتغلين بالأغذية دون حملهم شهادات صحية كما جرى التوصية بغلق المنشأة لإدارتها بدون ترخيص من الجهات المختصة.

ضبط ألبان مغشوش

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