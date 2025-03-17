حقوق أسيوط تنظم حفل إفطار جماعي لتعزيز الروابط الاجتماعية

نظمت كلية الحقوق بجامعة أسيوط حفل إفطار جماعي لطلابها بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك مساء يوم الأحد 16 مارس، بهدف تعزيز الروابط الاجتماعية والقيم الإنسانية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور دويب حسين صابر، عميد الكلية.

جاء تنظيم الحفل تحت إشراف الدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف جاب الله، مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية، والطالب أحمد عصام، رئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق ومقرر أسرة "طلاب من أجل مصر". كما شهد الحفل حضور الدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن الجامعة تحرص على دعم طلابها وتوفير بيئة جامعية متكاملة تسهم في تنمية الجوانب الاجتماعية والنفسية لديهم، إلى جانب تطورهم الأكاديمي. كما شدد على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز الشعور بالانتماء والتواصل بين أفراد المجتمع الجامعي.

وأعرب الدكتور دويب حسين صابر عن سعادته بالمشاركة في هذه الأجواء الرمضانية، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تعزز روح الترابط بين جميع أفراد المجتمع الجامعي. كما حث الطلاب على الاجتهاد في الدراسة والاستفادة من الأنشطة والفعاليات المختلفة التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

من جانبهم، عبَّر الطلاب عن سعادتهم بهذه المبادرة، مقدمين الشكر لإدارة الجامعة والكلية على تنظيم هذا الحفل الذي يعزز الروابط الاجتماعية بينهم. كما أعربوا عن تطلعهم لاستمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في ترسيخ روح الانتماء والألفة داخل المجتمع الجامعي.

