محافظ أسوان يوجه بتجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية للتأمين الشامل

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة الإنتهاء من تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية ، وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهما ليتم تشغيلهما ودخولهما الخدمة بما يساهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة العالية .
إستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة
وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تحقيق التكامل بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سعيد ، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة والتى وصلت إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية ، وهو ما يتواكب معه تدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى .