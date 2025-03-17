ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية للتأمين الشامل

محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه بتجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بمديرية الصحة والهيئة العامة للرعاية الصحية بسرعة الإنتهاء من تجهيز وفرش مستشفيات نصر النوبة والسباعية ، وإنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهما ليتم تشغيلهما ودخولهما الخدمة بما يساهم فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالجودة العالية .

محافظ أسوان يوجه بتجهيز مستشفيات نصر النوبة والسباعية لتشغيلهما بمنظومة التأمين الشامل

إستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة 

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى تحقيق التكامل بين مديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد سعيد ، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد عبد الهادى لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات من المديرية إلى الهيئة والتى وصلت إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية ، وهو ما يتواكب معه تدريب الكوادر الطبية لتحقيق الجاهزية المطلوبة للمنظومة حتى يتسنى التشغيل لها بشكل كامل بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى  .

1000209746
1000209746
1000209749
1000209749
1000209750
1000209750
1000209754
1000209754
1000209752
1000209752
1000209751
1000209751
1000209743
1000209743
1000209742
1000209742
1000209740
1000209740
1000209741
1000209741
مستشفيات نصر النوبة والسباعية محافظ أسوان مديرية الصحة الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الشامل