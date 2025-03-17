توبى تحتفي بربع قرن من النجاح وتكرّم موظفيها تقديرًا لجهودهم

كرمت شركة توبى عددا من موظفيها بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها في أجواء رمضانية مميزة، حيث كان لهم دور أساسي في مسيرتها الناجحة.

وجاء هذا التكريم تقديرًا لالتزامهم وتفانيهم في تحقيق رؤية الشركة، التي جعلت الاستثمار في كوادرها البشرية أحد أولوياتها منذ انطلاقتها.

وأكد محمد جريده، الرئيس التنفيذي لشركة توبى، أن الشركة ملتزمة بتطوير موظفيها من خلال برامج تدريبية مستمرة توفر لهم فرص التقدم المهني، مشيرًا إلى أن أكاديمية توبى، التي تمثل حجر الأساس لهذه البرامج، تقدم أكثر من 100 ساعة تدريب سنويًا لكل موظف لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة. كما توفر الشركة برامج لدعم الصحة النفسية وورش عمل لإدارة الوقت لمساعدة الموظفين على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.

من جانبها، أوضحت نهى مرغني، الرئيس التنفيذي للعمليات في توبى، أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المواهب المستقبلية ودفع قطاع التكنولوجيا في مصر إلى الأمام، مشيرة إلى أن الاحتفال بمرور 25 عامًا هو بمثابة التزام بمواصلة الاستثمار في الموظفين، والابتكار، والتميز.

ولا يقتصر اهتمام توبى على موظفيها الحاليين، بل يمتد لدعم الشباب الطموح في مجال التكنولوجيا، حيث توفر الشركة أكثر من 50 فرصة تدريب سنويًا في مجالات متعددة تشمل التسويق، المبيعات، المالية، تحليل البيانات، المحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل. كما أطلقت برنامجًا متخصصًا للتدريب المدفوع للخريجين، يهدف إلى تدريب أكثر من 100 فني بحلول عام 2025، مما يمنحهم المهارات اللازمة لمواصلة مسيرتهم المهنية داخل الشركة.

منذ تأسيسها في عام 2000 على يد أربعة رواد أعمال، حققت توبى نموًا متسارعًا، لتصبح اليوم شركة تضم أكثر من 700 موظف، وتدير أكثر من 50 فرعًا في مصر، بالإضافة إلى وجودها في المملكة العربية السعودية لأكثر من 13 عامًا.

وتواصل الشركة تعزيز حضورها عبر شبكة توزيع تغطي جميع أنحاء الجمهورية، حيث تخدم أكثر من 400 تاجر، بما في ذلك تجار التجزئة عبر الإنترنت والمتاجر التقليدية.

بفضل استراتيجيتها القائمة على الابتكار والتوسع، نجحت توبى في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع التكنولوجيا، مدعومة بفريق عمل متميز وشبكة فروع واسعة، ما يعكس التزامها المستمر بالنمو والتطوير في السوق المصرية والإقليمية.