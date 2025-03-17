تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحملات التموينية المكثفة التى تم تنظيمها بالتعاون بين مفتشى ومسئولى مديرية التموين والغرفة التجارية ، فضلًا عن رؤساء المراكز والمدن.

محافظ أسوان يتابع توافر السلع وضبط الأسعار عبر الفيديو كونفرانس بمركز السيطرة

وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم السكرتير العام المساعد، و اللواء ياسر عبدالشافى معاون المحافظ ، المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين، فضلًا عن القيادات التنفيذية.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوافر السلع الأساسية والإستهلاكية والإستراتيجية لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية خلال شهر رمضان المعظم ، ووفقاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن .

تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لضبط أى مخالفات

ووجه الدكتور إسماعيل كمال بمواصلة تشديد الرقابة التموينية علي الأسواق، ومحلات السوبر ماركت وسلاسل الهايبر بصفة مستمرة وذلك بواسطة اللجان المشتركة من جهاز حماية المستهلك والصحة والبيئة والتموين بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث يتم تنظيم الحملات الصباحية والمسائية لضبط أى مخالفات ، والضرب بيد من حديد على أى محاولات للإحتكار وزيادة الأسعار .

وكلف محافظ أسوان بأن يتم بالتوازى التأكد والإطمئنان من صلاحية وجودة السلع المختلفة للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، فضلًا عن مواصلة ضخ الكميات اللازمة لأسطوانات البوتاجاز، مع متابعة منظومة الخبز خلال الشهر الكريم بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

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