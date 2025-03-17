جامعة جنوب الوادي تتقدم 83 مركزًا عالميًا في تصنيف "URAP" التركي

أعلن الدكتور 1ذذاحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ان الجامعة حققت تقدماً ملحوظاً في تصنيف الجامعات العالمي حسب الأداء الأكاديمي، حيث تقدمت 83 مركزاً في تصنيف "University Ranking by Academic Performance (URAP)" لعام 2024-2025، لتحصل على المركز 1340 عالمياً مقارنةً بالمركز 1423 في العام الماضي، من بين 3000 جامعة عالمية. كما تبوأت الجامعة المركز 20 محلياً من بين 37 جامعة مصرية مدرجة في هذا التصنيف.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن تصنيف URAP يركز على قياس جودة الأداء الأكاديمي للمؤسسات التعليمية، ويهدف إلى تصنيف الجامعات استناداً إلى أدائها الأكاديمي الفعلي. وأضاف أن التصنيف يساهم في مساعدة الجامعات على تحديد مجالات التقدم المحتملة من خلال دراسة نقاط القوة والضعف بناءً على مؤشرات الأداء الأكاديمي المعتمدة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن تصنيف URAP يعتمد على ستة مؤشرات رئيسية للأداء الأكاديمي، وهي: معدل الأبحاث المنشورة، إجمالي عدد الاستشهادات، إجمالي الأبحاث المنشورة، تأثير الأبحاث المنشورة، تأثير الاستشهادات، والتعاون الدولي. وأوضح أن خوارزميات جمع البيانات والتقييم تعتمد على معايير دقيقة، حيث تمثل الأبحاث من حيث جودتها وعددها ونسبة الاقتباس منها حوالي 85% من التقييم، بينما يمثل مؤشر التعاون الدولي 15% من الإجمالي.