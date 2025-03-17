لاعبة مسار تتصدر قائمة هدافين الكرة النسائية والزمالك في المركز الثاني

نشرت الصفحة الرسمية لفريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، صورة قائمة هدافين الكرة النسائية لموسم 2024 -2025.

حيث تصدرت قائمة الهدافين اللاعبة ساندرين لاعبة فريق مسار بـ26هدف، ليليها اللاعبة سليمزي لاعبة فريق الزمالك بـ 23 هدف.

ليصبح في المركز الثالث اللاعبة شارتي روبن لاعبة نادي الأهلي بـ 22 هدف، وأخيرا اليس اوجبي لاعبة فريق مسار بـ 21 هدف.

انتهت الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "بطولة حسم اللقب" الجمعة الماضية؛ إذ تضمنت الجولة 5 مباريات قوية بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر حاليا للدوري.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية كالآتي:

فوز فريق مسار على نظيره البنك الأهلي 4-0

تعادل الأهلي مع وادي دجلة 1-1

فوز الزمالك على مودرن سبورت 3-2

فوز زد على المعادي واليخت 3-0

فوز المقاولون العرب على بيراميدز 1-0

ليصبح بذلك فريق مسار المتصدر الحالي للدوري والأهلي وصيفا.