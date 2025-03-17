ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ضمن فعاليات "مودة" تدريبات دامجة لذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي

البرنامج التدريبي
البرنامج التدريبي لطلاب جامعه قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقيم بمقر الجامعة بقنا البرنامج التدريبي لطلاب الجامعة من ذوي الإعاقة ضمن فعاليات البرنامج القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية “مودة”، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حسن عدلي مسؤل المتابعة والتقييم بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد عباس منسق برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة علي المنسق الفني للمشروع و فريق مدربي البرنامج الدكتور حسين ابو المجد مدير مركز خدمات ذوي الإعاقة بالجامعة والمدرب بالبرنامج، الدكتورة اسراء الصغير، الدكتور محمود فليفل.

ويستهدف البرنامج تنمية معارف ومهارات المشاركين ويتناول عدة موضوعات منها معايير اختيار شريك الحياه، المشكلات الأسرية وكيفية حلها، تعريف النوع الاجتماعي، والصحة الإنجابية ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وأثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الأسرة والمجتمع.

ويقام البرنامج على مدار يومين بمركز خدمات ذوي الاعاقة بالجامعة.

الاسرة المصرية البرنامج القومي البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية برنامج مودة جامعة جنوب الوادي