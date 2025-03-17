الثقافي البريطاني يحتفل بإنجازات الفائزين في برنامج "نجوم العلوم"

أعلن المجلس الثقافي البريطاني في مصر، الفائزين في برنامج "نجوم العلوم"، الذي يهدف إلى دعم الإبداع العلمي لدى طلاب المدارس الشريكة.

وشهد الحدث الختامي، الذي أقيم في مقر المجلس بالعجوزة، منافسة قوية بين المشاركين الذين قدموا مشاريعهم أمام لجنة تحكيم متخصصة، بعد تصفيات شارك فيها أكثر من 740 طالبًا من مختلف المحافظات.

وضمت قائمة الفائزين خمسة طلاب متميزين حصلوا على فرصة تدريب صيفي في الجامعة الألمانية بالقاهرة، مما يتيح لهم تطوير مهاراتهم العلمية واستكشاف مجالات جديدة. وأعرب مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، عن فخره بالمواهب الشابة، مؤكدًا التزام المجلس بتوفير منصات تعليمية تعزز الشغف بالعلوم وتنمية المهارات الأساسية لنجاحهم المستقبلي.

وأكد عمار أحمد، مدير الامتحانات بالمجلس، أن المسابقة تمثل رحلة تعليمية شاملة تعزز التفكير النقدي والابتكار، مشيدًا بقدرة الطلاب على تقديم أفكارهم بوضوح وإبداع. واختتم المجلس الثقافي البريطاني الفعالية بتوجيه الشكر للطلاب وأولياء الأمور والمدارس والشركاء، مشددًا على التزامه المستمر بدعم التعليم العلمي وتعزيز مهارات التواصل والابتكار.