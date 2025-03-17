وكيل تعليم بني سويف تحيل مديري مدارس ببا للتحقيق بسبب التقصير في العمل والغياب

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة خلال شهر رمضان المُبارك ، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة

تبين من التقرير،الذي أعدته أمل الهواري وكيل الوزارة،الإشارة إلى جولتها المفاجئة التي أجرتها" اليوم"زارت خلالها بعض المدارس التابعة لإدارة تعليم ببا،شملت مدرسة ثانوية وآخرى إعدادية بنين،وذلك في حضور مدير الإدارة محمد رمضان،حيث تقرر إحالة إدارتي المدرستين للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة ، خاصة فيما يتعلق بانتظام سير الدراسة وتدني نسب الحضور خلال شهر رمضان

واختتمت وكيلة التعليم جولتها بزيارة مدرسة الحديثة الإعدادية بنات ،للاطمئنان على سير العملية التعليمية ، حيث شددت على أهمية وضرورة استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية مع استمرار أعمال النظافة وتطهير دورات المياه وحجرات الدراسة