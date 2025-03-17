مدير طوارئ قصر العيني: نمتلك خبرة طويلة فى عمليات زراعة الأطراف

قال الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، إن نجاح الفريق الطبي في إجراء جراحة معقدة لزراعة يد مبتورة استغرقت 11 ساعة لمريض يتجاوز عمره 20 عاما، كانت بسبب التعاون والتنسيق بين جميع الفرق الطبية بقصر العيني، لافتا إلى أن صعوبة العملية كانت تكمن في بداية استقبال المريض.

وأكد مدير مستشفى الطوارئ بقصر العيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قصر العيني يمتلك خبرة كبيرة في عمليات زراعة الأطراف، وأجرى العديد منها بنسب نجاح عالية؛ وهذا بسبب التدريب المستمر للنواب، لافتا إلى أن جراحات زراعة الأطراف الميكروسكوبية تنفذ بتقنيات معينة للوصول لأعلى نسب النجاح.

وشدد على أهمية إنهاء الإجراءات الخاصة بالمريض بسرعة، وتواجد الفرق الطبية على أرض الواقع على مدار 24 ساعة، لسرعة فحص المريض، وتواجد أطقم التخدير وجراحة التجميل والأوعية الدموية وجراحة العظام، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات، وبنك مجهز للدم، ومعمل ومركز للأشعة، وهذا بالفعل متواجد بمستشفى الاستقبال والطوارئ على مدار 24 ساعة.

ولفت إلى أن هيئة التمريض يجب أن تحصل على نفس جودة تدريب الأطباء لأنهم جزء مهم من الهيكل الطبي في مصر، وجزء مهم من نجاح العمليات الجراحية، موجها كل الشكر والتقدير لهيئة التمريض في مستشفيات جامعة القاهرة وقصر العيني على الجهد المبذول في جميع الفروع والتخصصات.