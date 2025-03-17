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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"سيناء بين الحرب والسلام" ندوة بفنون تطبيقية حلوان في ذكرى العاشر من رمضان

ندوة بكلية الفنون
ندوة بكلية الفنون التطبيقية
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نظّمت كلية الفنون التطبيقية ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء بين الحرب والسلام"، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف حسن عبد السلام، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية.


شهدت الندوة حضور اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام وطلاب الكلية، وسط تنظيم مميز من اتحاد طلاب الكلية.

تناولت الندوة محاور عدة، شملت التاريخ العسكري لمعركة العاشر من رمضان، والتضحيات التي قدّمها أبطال القوات المسلحة في سبيل تحرير سيناء، بالإضافة إلى مناقشة مراحل إعادة الإعمار والتنمية التي شهدتها سيناء بعد الحرب.

وتأتي هذه الندوة في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى الطلاب، وترسيخ مفاهيم الانتماء والتضحية، من خلال تقديم رؤية متكاملة حول أهمية سيناء ودورها في التاريخ المصري، والتأكيد على مسيرة التنمية التي تواصلت بعد استردادها.

أبطال القوات المسلحة الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية العاشر من رمضان كلية الفنون التطبيقية