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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

قيادات جامعة حلوان تشارك طلاب المدينة الجامعية الإفطار احتفاءً بشهر رمضان

طلاب المدينة الجامعية
طلاب المدينة الجامعية
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 شارك الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، واللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح جمال وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و خالد ذكي مدير عام المدن الجامعية، طلاب المدينة الجامعية وجبة الإفطار، وذلك ضمن الفعاليات التي تنظمها الجامعة احتفالًا بشهر رمضان المبارك.

ويعكس هذا حرص جامعة حلوان على تعزيز التواصل المباشر بين قياداتها وطلابها، وخلق بيئة جامعية إيجابية تدعم التفوق الأكاديمي والحياة الطلابية. كما تأتي في إطار الاهتمام برعاية الطلاب المغتربين، وتوفير مناخ اجتماعي يرسخ قيم الترابط والتكافل خلال الشهر الكريم.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الكريمة من قيادات الجامعة، مشيرين إلى أن مثل هذه اللقاءات تساهم في توطيد العلاقات بين الإدارة والطلاب، وتعزز من روح الانتماء للجامعة.

التعليم والطلاب السياحة والفنادق المجتمع وتنمية البيئة المدن الجامعية