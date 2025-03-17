حملة تفتيش مفاجئة على مواقع شون تجميع السماد العضوى بمركز أبوحماد بالشرقية

قام جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية بتشكيل لجنة للتفتيش المفاجىء على مواقع شون تجميع السماد العضوي (الكمبوست) بنطاق مركز أبوحماد وذلك للتأكد من مطابقة تلك المواقع لتطبيق معايير واشتراطات قانون البيئة لتنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

ومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية التفتيش على مواقع تجميع السماد العضوى بالمحافظة للتأكد من توافر التراخيص البيئية والإدارية لإقامة هذة المواقع و توافر شروط السلامة والصحة المهنية للعاملين بهذة الأماكن ، لافتاً إلى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض اإنبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وكشف الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية والإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية ومركز ومدينة أبوحماد للتفتيش المفاجئ على موقعين لتجميع السماد العضوى (الكمبوست ) بمركز أبوحماد.

وأسفر التفتيش عن رصد المخالفات التالية " عدم وجود رخصة مزاولة للنشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات- عدم وجود رخصة للموقع من الجهه الإدارية - عدم اتباع العاملين في الموقع قواعد السلامة والصحة المهنية - عدم وجود سجل المواد والمخلفات الخطرة - عدم الإطلاع على عقد التخلص من المخلفات الصلبة العادية "وتم تحرير محضرين جنح لأصحاب مواقع تجميع السماد العضوى بأرقام (850-851) جنح مركز أبوحماد.