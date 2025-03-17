الحوثيون يهاجمون حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، اليوم، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.

وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.

وقال الحوثيون إن أكثر من 47 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف ارتكب فيها العدو الأمريكي عدداً من المجازر أدت إلى استشهاد وجرح العشرات.



وأضافت الحوتي في بيانها اليوم: "رداً على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان وسفنها الحربية في شمال البحر الأحمر بـ 18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة."



وقال الحوثيون إنهم "لن يترددوا في استهداف كافة السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب ردا على العدوان على بلادنا".



وأضافت الحركة المدعومة من إيران أنها ستواصل "حصارا بحريا" على إسرائيل والسفن المرتبطة بها "حتى يتم إيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".