ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الحوثيون يهاجمون حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر

سلاح حوثي
سلاح حوثي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، اليوم، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.
وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.
وقال الحوثيون إن أكثر من 47 غارة جوية على محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب والجوف ارتكب فيها العدو الأمريكي عدداً من المجازر أدت إلى استشهاد وجرح العشرات.

وأضافت الحوتي في بيانها اليوم: "رداً على هذا العدوان نفذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس ترومان وسفنها الحربية في شمال البحر الأحمر بـ 18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة."

وقال الحوثيون إنهم "لن يترددوا في استهداف كافة السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وبحر العرب ردا على العدوان على بلادنا".

وأضافت الحركة المدعومة من إيران أنها ستواصل "حصارا بحريا" على إسرائيل والسفن المرتبطة بها "حتى يتم إيصال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".

الإحتياجات البحر الاحمر الطائرات الأمريكية السفن الحربية الضربات الأمريكية هاري إس ترومان حاملة طائرات أمريكية حاملة الطائرات الأمريكية جماعة الحوثي صاروخا باليستيا صاروخا باليستي غارة جوية عملية عسكرية مأرب والجوف