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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

انطلاق أولى فعاليات الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية المجانية لطلاب جامعة حلوان

فعاليات الجلسات التعريفية
فعاليات الجلسات التعريفية بالمنح التدريبية
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انطلقت أولى فعاليات الجلسات التعريفية للمنح التدريبية المجانية، التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة حلوان بالتعاون مع مؤسسة التطوير والتنمية.

عقدت الفعاليات بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتشمل هذه المنح منحة اللغة الإنجليزية، برنامج مهاراتي، برنامج تمكين الشباب من العمل عن بُعد، إلى جانب العديد من البرامج التدريبية الأخرى، التي تهدف إلى تنمية المهارات العملية للطلاب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل، من خلال توفير تجربة تعليمية تطبيقية متكاملة.

وتتضمن الجلسات التعريفية شرحًا تفصيليًا للبرامج المتاحة، وآلية التقديم، والشروط المطلوبة للالتحاق بها، وذلك بهدف تمكين الطلاب من الاستفادة القصوى من هذه الفرص التدريبية.

وتأتي هذه الفعاليات تحت إشراف السيد اللواء محمد عبدالحفيظ أبو شقة، أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت، أمين مساعد الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد السيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتورة ريهام خطاب، مدير المشروع، بمشاركة الطالب يوسف أحمد، رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

إتحاد طلاب الجامعة الإدارة العامة لرعاية الطلاب جامعة حلوان