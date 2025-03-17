"مسار" متصدرًا والأهلي وصيفا.. ترتيب دوري الكرة النسائية

انتهت الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "بطولة حسم اللقب" الجمعة الماضية؛ إذ تضمنت الجولة 5 مباريات قوية بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر حاليا للدوري.
وجاءت نتائج الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية كالآتي:
فوز فريق مسار على نظيره البنك الأهلي 4-0
تعادل الأهلي مع وادي دجلة 1-1
فوز الزمالك على مودرن سبورت 3-2
فوز زد على المعادي واليخت 3-0
فوز المقاولون العرب على بيراميدز 1-0
ليصبح بذلك فريق مسار المتصدر الحالي للدوري والأهلي وصيفا.
وجاء ترتيب دوري الكرة النسائية كالآتي:
مسار 55 نقطة
الأهلي 52 نقطة
وادي دجلة 45 نقطة
زد 35 نقطة
البنك الأهلي 32 نقطة
مودرن سبورت 29 نقطة
المقاولون العرب 26 نقطة