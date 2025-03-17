"مسار" متصدرًا والأهلي وصيفا.. ترتيب دوري الكرة النسائية

انتهت الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "بطولة حسم اللقب" الجمعة الماضية؛ إذ تضمنت الجولة 5 مباريات قوية بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر حاليا للدوري.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية كالآتي:

فوز فريق مسار على نظيره البنك الأهلي 4-0

تعادل الأهلي مع وادي دجلة 1-1

فوز الزمالك على مودرن سبورت 3-2

فوز زد على المعادي واليخت 3-0

فوز المقاولون العرب على بيراميدز 1-0

ليصبح بذلك فريق مسار المتصدر الحالي للدوري والأهلي وصيفا.

وجاء ترتيب دوري الكرة النسائية كالآتي:

مسار 55 نقطة

الأهلي 52 نقطة

وادي دجلة 45 نقطة

زد 35 نقطة

البنك الأهلي 32 نقطة

مودرن سبورت 29 نقطة

المقاولون العرب 26 نقطة