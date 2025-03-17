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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"مسار" متصدرًا والأهلي وصيفا.. ترتيب دوري الكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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انتهت الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية "بطولة حسم اللقب" الجمعة الماضية؛ إذ تضمنت الجولة 5 مباريات قوية بمشاركة قطبي الكرة المصري، وفريق مسار المتصدر حاليا للدوري.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية كالآتي:

فوز فريق مسار على نظيره البنك الأهلي 4-0

تعادل الأهلي مع وادي دجلة 1-1

فوز الزمالك على مودرن سبورت 3-2

فوز زد على المعادي واليخت 3-0

فوز المقاولون العرب على بيراميدز 1-0

ليصبح بذلك فريق مسار المتصدر الحالي للدوري والأهلي وصيفا.

وجاء ترتيب دوري الكرة النسائية كالآتي:

مسار 55 نقطة 

الأهلي 52 نقطة

وادي دجلة 45 نقطة

زد 35 نقطة

البنك الأهلي 32 نقطة 

مودرن سبورت 29 نقطة 

المقاولون العرب 26 نقطة

نتائج الجولة الثالثة لدوري الكرة النسائية ترتيب دوري الكرة النسائية دوري الكرة النسائية الكرة النسائية مسار الأهلى وادي دجلة كرة القدم النسائية