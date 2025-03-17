أوكرانيا تسقط 90 مسيّرة روسية



أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط 90 طائرة مسيّرة من أصل 174 أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية، في أكبر هجوم جوي تشنه موسكو باستخدام طائرات شاهد وطرازات خداعية أخرى.

بحسب البيان الصادر عبر تطبيق تليغرام، فإن روسيا شنت الهجوم باستخدام 174 طائرة مسيّرة، تم إطلاقها من عدة مناطق روسية، بينها أوريول، شاتالوفو، كورسك، بريانسك، وبريمورسكو-أختارسك.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، أن الهجوم تم التصدي له من خلال وحدات الدفاع الجوي، ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاح الجو الأوكراني.

بحلول الساعة 9:00 صباحاً، تمكنت القوات الأوكرانية من إسقاط 90 مسيّرة فوق عدة مناطق، من بينها خاركيف، بولتافا، سومي، تشرنيهيف، تشيركاسي، كييف، كيروفوجراد، دنيبروبيتروفسك، زابوريجيا، وأوديسا.

كما أشار البيان إلى أن 70 طائرة مسيّرة خداعية اختفت من شاشات الرادار، دون أن تتسبب في أضرار تذكر. ومع ذلك، فقد أدى الهجوم إلى وقوع أضرار مادية في مناطق خاركيف، دنيبروبيتروفسك، كيروفوجراد، سومي، تشرنيهيف، وكييف.

يأتي هذا الهجوم في إطار تكثيف روسيا لحملاتها الجوية على أوكرانيا، في وقت تستمر فيه كييف في تعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الضربات الروسية المتزايدة. ومع استمرار الحرب، يبدو أن الهجمات بالطائرات المسيّرة أصبحت سلاحاً رئيسياً في الصراع الدائر.