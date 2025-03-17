حبس عاطل بعد ضبطه وبحوزته 7 كيلو مخدرات بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات.

البداية عندما شنت مديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة حملة مكبرة على العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويج المواد المخدرة، ولمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة وللإتجار بها وملاحقتهم.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن القليوبية من ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، وبحوزته (5 كيلو جرامات لمخدر البودر "حشيش اصطناعي" – 2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض).

وجرى التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.