المصري يفقد جهود 3 لاعبين فى مواجهة زد بكأس مصر

يفتقد الفريق المصري البورسعيدي، ثلاثة من جهود لاعبيه خلال المواجهة المقبلة أمام فريق زد ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

حيث تم استدعاء ثلاثة من أهم عناصر الفريق لمنتخبتهم الوطنية وهم أحمد عيد وخالد صبحي والبنيني سامادو أتدجيكو، ليتأكد بذلك غيابهم عن المباراة المقبلة للفريق والمقرر إقامتها مساء الاربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، في الجولة الاولى من كأس مصر.

وقد أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام منتخبي أثيوبيا وسيراليون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتهما يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية وستاد القاهرة الدولي على الترتيب.

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا