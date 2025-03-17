ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري يفقد جهود 3 لاعبين فى مواجهة زد بكأس مصر

الفريق المصري البورسعيدي
الفريق المصري البورسعيدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يفتقد الفريق المصري البورسعيدي، ثلاثة من جهود لاعبيه خلال المواجهة المقبلة أمام فريق زد ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

حيث تم استدعاء ثلاثة من أهم عناصر الفريق لمنتخبتهم الوطنية وهم أحمد عيد وخالد صبحي والبنيني سامادو أتدجيكو، ليتأكد بذلك غيابهم عن المباراة المقبلة للفريق والمقرر إقامتها مساء الاربعاء المقبل على استاد السويس الجديد، في الجولة الاولى من كأس مصر.

وقد أعلن الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني عن قائمة المنتخب لمعسكر شهر مارس الجاري والذي يخوض خلاله الفريق مباراتيه أمام  منتخبي أثيوبيا وسيراليون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 والمقرر إقامتهما يومي الحادي والعشرين والخامس والعشرين من مارس الجاري على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية وستاد القاهرة الدولي على الترتيب.

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء  أتدجيكو سامادو لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي للانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يخوض خلاله مباراتيه بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 واللتين تجمعاه بمنتخبي زيمبابوي وجنوب أفريقيا

الفريق المصري البورسعيدي المصري المصري البورسعيدي بطولة كاس مصر كاس مصر الفريق المصري حسام حسن منتخب مصر