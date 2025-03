كانيي ويست يورط ابنته مع ديدي.. وكيم كارداشيان تقاضيه

أزمة جديدة يقوم المغني العالمي كانيي ويست بعدما نشر فيديو موسيقيًا لابنته نورث ويست وهي تغني الراب بعدما أصدر كانيي ويست أغنية جديدة، يبدو أنها تضم مغني الراب المتهم بعدة جرائم، شون “ديدي” كومبس، وابنه كينغ كومبس، بالإضافة إلى ابنة ويست، نورث ويست، وتحمل عنوان “Lonely Roads Still Go to Sunshine”.

وأرفق ويست الفيديو بتعليق يقول: “الطرق الوحيدة لا تزال تؤدي إلى أشعة الشمس – أغنية جديدة لـ Puff Daddy بمشاركة ابنه King Combs، وابنتي North West، والفنانة الجديدة من شيكاغو Jasmine Williams.”، ويُذكر أن كومبس ينتظر المحاكمة حاليًا في السجن بسبب عدة اتهامات، بما في ذلك الاتجار بالبشر لأغراض جنسية والابتزاز، وفي الأغنية، يبدو أنه يتحدث عبر الهاتف قائلاً: “أريد فقط أن أشكرك كثيرًا على رعاية أطفالي، يا رجل”.

وأضاف: “ما حد تواصل معهم، ما حد اتصل بهم”.

كانيي ويست يرد: “أحبك جدًا يا رجل. أنت ربيتني. حتى لما ما كنت أعرفك، فاهم؟”

كما تضمنت الأغنية ظهورًا صوتيًا لابنة كانيي ويست، نورث ويست، البالغة من العمر 11 عامًا، وهي تغني الراب قائلة: “لما تشوفني بلمع، يبقى شفت النور”، ونورث ويست ليست غريبة عن الموسيقى، فقد تعاونت مع والدها من قبل، وأعلنت العام الماضي أنها تعمل على ألبومها الأول، وقبل نشر الأغنية، أفادت تقارير بأن كانيي ويست شارك لقطات شاشة خاصة لمحادثة بينه وبين زوجته السابقة كيم كارداشيان، التي تشاركه أربعة أطفال، من بينهم نورث ويست.

وبحسب موقع TMZ، قال ويست في الرسائل: “لم اتحدث معك مجددا ابدا”.

في المقابل، ردت كيم قائلة: “سألتك حينها إذا كنت استطيع تسجيل اسمها كعلامة تجارية. وقلت نعم. عندما تكمل 18 عام، فالاسم لها. فتوقف ”.

وأضافت: “أنا أرسلت أوراق قانونية عشان ما تكونش في أغنية ديدي لحمايتها. شخص واحد ليسجل العلامة التجارية!”.

وأفاد الموقع بأن كارداشيان زعمت أيضًا أن هناك اتفاقًا بينها وبين ويست على تسجيل أسماء جميع أطفالهما كعلامات تجارية عند ولادتهم “حتى لا يستطيع احد استخدمها غيرها"