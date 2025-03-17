استشهاد 3 فلسطينيون فى قصف إسرائيلى استهدف عمالا يجمعون الحطب قرب وادى غزة

أصيب واستشهد عدد من الشبان، ظهر اليوم الاثنين، في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في جسر وادي غزة، وسط القطاع.





ووفقا لما ذكرته وكالة وفا، بأن ثلاثة شبان استشهدوا حتى اللحظة، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين قرب جسر وادي غزة.

وأضافوا، أن طائرة مسيرة قصفت حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أسفر عن اصابة مواطنين بجروح مختلفة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48،572 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112،032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.