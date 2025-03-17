سيدة تستنسخ كلبها الميت وتدفع 22 ألف دولار

في تصرف غريب واثار ريبة قامت امرأة صينية باستنساخ كلبها الميت باستخدام عينة من الجلد ودفعت ٢٢ الف دولار في هذه العملية، واستنساخ الحيوانات ليس مخالفاً للقانون فى الصين، إلا أن الممارسة يجب أن تتوافق مع المبادئ التوجيهية الأخلاقية، ويجب أن تتمتع شركات الاستنساخ بالمؤهلات المناسبة، المرأة اسمها “شو من هانغتشو ” حيث اشترت دوبرمان وأطلقت عليه اسم جوكر فى عام 2011، فقد كان جوكر رفيقها المخلص، ما وفر لها شعورا لا يمكن تعويضه بالأمان أثناء فترة إقامتها بمفردها.

ووفقا لـ scmp احتاج الكلب فى سن التاسعة، إلى عملية جراحية بسبب ورم خبيث فى رقبته، ونظرا للمخاطر المرتبطة بالتخدير، خضع للإجراء دون تخدير، متعاونا بهدوء، وقالت شو: "لقد كان دائما واثقا وقويا، ويتحمل الألم بشجاعة"، وعندما بلغ جوكر العاشرة من عمره، بدأ يعانى من مشاكل فى القلب، وغالبا ما كان يسعل ويصدر صوت صفير ويرتعش.

أخذته شو إلى مستشفى للحيوانات الأليفة فى شنغهاى كل أسبوعين للعلاج، لكن فى نوفمبر 2022، نفق جوكر بنوبة قلبية فى سن الحادية عشرة، وقالت شو: "كان جوكر أقرب صديق لى، ولقد شهد عقدا من حياتى، من دراستى إلى مسيرتى المهنية، وتسبب موت الكلب فى ألم أسوأ بكثير مما كانت تتخيله، مما جعلها تعانى من الأرق وضعف الجهاز المناعى والأمراض المتكررة.

وبفضل خلفيتها فى المجال الطبى، كانت شو تتابع صناعة استنساخ الحيوانات الأليفة فى الصين لسنوات، وفى عام 2017، عندما رأت الصين أول كلب مستنسخ، استشارت شو العديد من خبراء استنساخ الحيوانات الأليفة، واختارت شو احدى شركات الاستنساخ ، وبعد زيارة منشأتهم، قررت استنساخ جوكر ودفعت رسوما قدرها 160 ألف يوان مقدما، وأوضح الفنيون أنه يتم أخذ عينة من الجلد، ودمجها مع خلية بويضة من حيوان آخر لإنشاء جنين، ثم يتم زرعه فى أم بديلة لإنجاب الاستنساخ.

يشبه الحيوان الأليف المستنسخ الأصل فى المظهر والشخصية والسمات الأخرى، على غرار التوائم، كما أنه لا يعانى من مشاكل صحية أو شيخوخة مبكرة، وله عمر افتراضى طبيعى، وبعد وفاة جوكر، أخذت شركة الاستنساخ قطعة صغيرة من الجلد من بطنه وأطراف أذنيه، وبعد حوالى عام، تلقت شو تقريرا بالموجات فوق الصوتية يؤكد نجاح التجربة، إلى جانب مقاطع فيديو للنمو كل 15 يوما.

قبل رأس السنة القمرية الجديدة 2024، التقطت شو الكلب الجديد الذى أطلقت عليه اسم Little Joker من المنشأة، وقد لاحظ شو العديد من أوجه التشابه مع الأصل، كما أن مظهرهما متطابق تقريبا، بما فى ذلك بقعة سوداء بالقرب من الأنف، ويحب الكلب الجديد أيضا سرقة الجوارب، ويشرب الماء بنفس الطريقة، ويشارك شخصية جوكر المطيعة واللطيفة، حتى أنه يلتقط المقود الذى استخدمه جوكر لسنوات ويتجول به.

وأدركت شو بعد ذلك أن الكلب الجديد لا يملأ فراغ خسارتها ولا تزال تحمل دفتر ملاحظات مليئا بصور جوكر، ووقالت: "لقد ساعدنى الاهتمام بهذه الحياة الجديدة على نسيان ألم فقدان جوكر مؤقتا"، ولا ترى الكلب الجديد كبديل، بل كحياة مستقلة كاملة، وقالت: "لقد افتقرت إلى الخبرة فى تربية جوكر وتركت الكثير من الندم، يمنحنى Little Joker فرصة ثانية لحبه والعناية به بشكل كامل".