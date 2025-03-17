محافظ المنوفية: تسليم إعانات مالية لألف أسرة من الأولى بالرعاية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إلى تسليم إعانات مالية لتوزيعها على 1000 أسرة من الأيتام والأولى بالرعاية بنطاق المحافظة، من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي وبالتنسيق مع مديري الإدارات الاجتماعية على مستوى المحافظة، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الإجتماعية.

وجاء ذلك بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن الإجتماعي، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الإجتماعي، مديري الإدارات الاجتماعية.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات ورجال الأعمال لتقديم أوجه الرعاية الشاملة للفئات المستحقة فضلًا عن تنظيم العديد من اللقاءات الدورية واليومية وأن مكتبه مفتوح دائمًا أمام جموع أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأولى بالرعاية.

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