ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 10 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة ، منها السفينة ( ROZANA ) و التي ترفع علم بليز ويبلغ طولها 186 م وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 46 الف طن من القمح لصالح القطاع العام حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41734 طن تشمل : 5427 طن يوريا و 12386 طن أسمنت معبأ و 2884 طن كلينكر و 4533 طن علف بنجر و 16504 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36482 طن تشمل : 9400 طن ذرة و 705 طن خشب زان و 4283 طن قمح و 5400 طن حديد و 15264 طن خردة و 4283 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1430 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 38 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 452 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134287 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76840 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6439 حركة .

كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط ، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.

جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.

يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات