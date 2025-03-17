جمال شقرة: تهجير الفلسطينيين مخطط إسرائيلي قديم يتجدد

استعرض الدكتور جمال شقرة، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس السابق، تاريخ محاولات إسرائيل المستمرة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكداً أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى ما بعد حرب 1967. وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي حاول تفريغ القطاع من السكان عبر مخططات تهجير منظمة، كان أبرزها خطة أرييل شارون في عام 1971، التي استهدفت توطين 12 ألف أسرة فلسطينية في سيناء، لكنها فشلت بسبب رفض الفلسطينيين الاستقرار خارج أراضيهم.

وأضاف خلال الندوة التي نظمتها نقابة الصحفيين أن حرب أكتوبر 1973 غيرت المعادلة، لكن إسرائيل لم تتخلَّ عن فكرة تهجير الفلسطينيين، حيث طرح الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون مشروع “الدولتين” كحل للأزمة، لكنه فشل أيضاً. ومع تصاعد الحرب الحالية في غزة، تحاول إسرائيل استغلال الفوضى العالمية لإعادة إحياء مخطط التهجير، وسط تجاهل واضح للقانون الدولي.