تفاصيل جلسة أبو العنين مع لاعبي سيراميكا

حرص النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس نادي سيراميكا كليوباترا، على زيارة مران الفريق في الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول، بعد الفوز على فريق الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، والتأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وأعرب أبو العينين عن سعادته بتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، وهو ما يعد استمرارًا لمسيرة النجاحات التي يحققها نادي سيراميكا كليوباترا، وتكللت بالفوز بنسختين متتاليتين من بطولة كأس الرابطة، والمشاركة بالتالي في نسختين من السوبر المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وشدد على أن نجاح الفريق في حجز مقعده بين التسعة الأوائل في المرحلة النهائية من عمر الدوري، خطوة مهمة من أجل تحقيق مركز متقدم، ضمن المربع الذهبي، ما يؤهل الفريق لنيل شرف تمثيل مصر في إحدى بطولتي إفريقيا، الموسم المقبل.

وطالب النائب أبو العينين لاعبي الفريق بمواصلة التحلي بالروح القتالية العالية في المباريات المقبلة، وبذل أقصى جهد، لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.