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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الضرائب: استمرار استلام إقرارات ضريبة الدخل حتى 31 مارس

رشا عبدالعال رئيس
رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب
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أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بالنسبة لإقرارات ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية ٢٠٢٤ ، فيكون موعد تقديمها حتى ٣١ مارس ٢٠٢٥ للأشخاص الطبيعيين.. و٣٠ أبريل ٢٠٢٥ للأشخاص الاعتباريين ولايسري عليها المهلة الممنوحة بمبادرة حزمة التسهيلات الضريبية.


وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التزام الممولين بالمواعيد القانونية لتقديم إقراراتهم الضريبية عن ضريبة الدخل لعام ٢٠٢٤ ، مؤكدة أن المصلحة تواصل جهودها لتسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم الدعم الفني للممولين ، مضيفة أنه للاستفسارات والدعم الفني من خلال الخط الساخن 16395، لضمان تقديم المساعدة الفورية للممولين.

وأكدت أن المصلحة ملتزمة بتقديم بيئة ضريبية عادلة وشفافة، ودعم مجتمع الأعمال من خلال آليات مبسطة ومرنة تضمن الامتثال الضريبي بسلاسة.

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