رشا راغب: القيادة السياسية في مصر تدعم تمكين المرأة بقوة

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية تلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل وتمكين الكوادر النسائية في مصر، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية، مشيرًة إلى أن الأكاديمية تؤمن بأهمية مشاركة المرأة في عملية التنمية.

وأضافت "راغب" في تصريحاتها لفضائية "النيل الإخبارية" اليوم الاثنين، أن تمكين المرأة لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا من خلال برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتزويد السيدات بالمهارات القيادية والإدارية التي تؤهلهن لتولي مناصب عليا في مختلف القطاعات، موضحة أن الأكاديمية قدمت العديد من البرامج التدريبية التي استهدفت القيادات النسائية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتابعت، أن البرامج التدريبية للأكاديمية ساهمت في زيادة عدد السيدات اللواتي يشغلن مناصب تنفيذية وإدارية عليا، مؤكدة أن الأكاديمية تعمل على توسيع نطاق هذه البرامج، لضمان استفادة أكبر عدد من السيدات الطموحات.

وأردفت، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الدعم عبر التدريب والتأهيل المستمر، موضحًا: "أن الأكاديمية تسعى إلى تعزيز قدرات النساء في مجالات مثل الإدارة العامة، وصنع القرار، والتفاوض، وإدارة الأزمات، لضمان تمكينهن بشكل حقيقي ومستدام".

وأشارت إلى أن القيادة السياسية في مصر تدعم بقوة تمكين المرأة، وهو ما انعكس في السياسات الحكومية التي تتيح للمرأة فرصًا متكافئة في سوق العمل.