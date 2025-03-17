إحالة العاملين بمدرسة سرياقوس الإعدادية للتحقيق بالقليوبية

قرر اليوم يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية، تحويل مدير مدرسة سرياقوس الإعدادية المشتركة والمدرسين بها للتحقيق لعدم انتظام العملية التعليمية وغياب المعلمين والطلاب.

جاء ذلك خلال قيام يحي العمراوى مدير عام إدارة الخانكة التعليمية بمحافظة القليوبية بزيارة مفاجئة للمدرسة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وكان قد أصدر مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية تعليمات رسمية لجميع المدارس على ضرورة الالتزام بتسجيل الحضور والغياب، وتسجيل غياب الطلاب أولاً بأول بدون أي تهاون طوال الترم الثاني بما في ذلك أيام شهر رمضان الكريم.

وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، فإن إجراءات تسجيل الغياب في المدارس خلال الترم الثاني 2025 تتم إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وكذلك بالسجلات التقليدية المخصصة لذلك.