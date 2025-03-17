احتجاجات ونداءات حقوقية لوقف العدوان الإسرائيلي.. والإفراج عن محمود خليل

تشهد مدن فلسطينية وعالمية احتجاجات تضامنية، تطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

كما طالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطينيين، وعلى رأسهم الطالب والناشط محمود خليل، الذي اعتقل على خلفية آرائه السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية.

نحو مواجهة مفتوحة؟

وفي ظل التصعيد الإسرائيلي المتواصل، وغياب أي تدخل دولي فعّال، تتجه الأوضاع نحو مواجهة طويلة الأمد، قد تؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، ما ينذر بموجة جديدة من الغضب والمقاومة الشعبية، في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.