وصول 62 ألف طن قمح أوكراني إلى ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن موانئ الهيئة شهدت نشاط ملحوظ في حركة الشاحنات والبضائع وبلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 131000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1025 شاحنة و401 سيارة حيث شملت حركة الواردات 69000 طن بضائع، 613 شاحنة و391 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 62000 طن بضائع، 412 شاحنة و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 62 الف طن قمح قادمة من اوكرانيا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة، والسفينة LADY DINA قادمة من جدة بينما تغادر السفينة G FLORA وعلى متنها 53 الف طن فوسفات متجهة الى ماليزيا والسفينة الحرية فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية ودليلة وغادرت السفينتين سينا و ALCUDIA EXPRESS ، كما تم تداول 3500 طن بضائع و386 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1047 راكب بموانيها.

