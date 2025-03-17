سكرتير بني سويف يشرف على  استلام  40 طن مواد غذائية جافة لإعداد 8 آلاف كرتونة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، بالإشراف على استلام 40 طن مواد غذائية جافة من السلع الأساسية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف، والشركةالمصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارية الداخلية لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المُبارك.

وجاء ذلك في حضور : الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف، الدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ،الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة ، ومسؤولو فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بمدينة بني سويف

وتابع السكرتير العام المساعد أعمال استلام وتخزين عبوات وكميات السكر والأرز والمكرونة بمخازن الشركة المصرية بمدينة بني سويف، تمهيداً لأعمال التعبئة والتوزيع على الفئات المستحقة من الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجا،وذلك بمعرفة التضامن وبالتنسيق مع الوحدات المحلية

فيما أضاف وكيلا التضامن والأوقاف أنه سيتم إعداد 8 آلاف كرتونة مواد غذائية، تحتوى كل كرتونة على( 2 كيلو سكر +2كيلو أرز+ 2 كيلو مكرونة) والتي سيتم توزيعها على الفئات الأكثر احتياجاُ بالقرى التي حددتها اللجنة المُشكلة بقرار من المحافظ برقم 322 لسنة 2025 بالتنسيق مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ، مع مراعاة التوزيع العادل وعدم الازدواجية لضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها.